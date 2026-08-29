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مازندران، قهرمان مسابقات کاراته بانوان سبک شوتوکان کشور در فریدونکنار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مازندران، قهرمان مسابقات کاراته بانوان سبک شوتوکان کشور در فریدونکنار شد.
در پایان رقابتهای کاراته سبک شوتوکان بانوان کشور که با حضور ۶۰۰ کاراته کا از ۱۵ استان کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در فریدونکنار برگزار شد، تیم مازندران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیمهای چهارمحال و بختیاری و البرز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
به گفته محمد بهرامی رئیس سبک شوتوکان کاراته کشور، برترینهای این رقابتها به اردوی تیم ملی دعوت میشوند.
ایوب رضوانی و گزارشی از این مسابقات: