دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: هفته وحدت و امت واحده بخشی از میراث امام شهید به شمار می‌رود و تأکید بر وحدت امت اسلامی، تقریب مذاهب و شکل‌گیری امت واحده باید همچنان در جامعه اسلامی مورد توجه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در بخش علمی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در سالن همایش پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد، اظهار کرد: شخصیت‌های تاریخی و دینی زمانی در حافظه جامعه ماندگار می‌شوند که در دوران حیات خود منشأ اثر و تحول بوده و حضور مؤثری در عرصه‌های اجتماعی و تاریخی داشته باشند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر امام شهید گفت: حضور میلیون‌ها نفر در شهر‌هایی همچون تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا نشان‌دهنده جایگاه ویژه و نفوذ معنوی و اجتماعی ایشان در میان مردم بود.

شهریاری ادامه داد: حتی برخی افراد که با دیدگاه‌های ایشان همراه نبودند، تحت تأثیر رفتار و منش اخلاقی او قرار می‌گرفتند و این مسئله نشان می‌دهد که تأثیرگذاری یک شخصیت تنها از مسیر مواضع سیاسی یا اجتماعی صورت نمی‌گیرد، بلکه اخلاق و رفتار انسانی نیز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

وی فراغت از مقام و بی‌اعتنایی به ریاست را از ویژگی‌های برجسته امام شهید عنوان کرد و گفت: ایشان برای جایگاه و موقعیت دنیوی ارزشی قائل نبود و به دنبال دستیابی به مقام برای خود نبود.

وی افزود: ماندگاری شخصیت‌های بزرگ تنها به جایگاه رسمی آنان وابسته نیست، بلکه اخلاص، مجاهدت، کیفیت رفتار و میزان اثرگذاری آنان در جامعه است که می‌تواند نام و منش آنها را برای نسل‌های بعد حفظ کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه، شناخت عمیق تاریخ معاصر را یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته امام شهید دانست و گفت: مطالعه دقیق تحولات تاریخی به ایشان امکان می‌داد بسیاری از روند‌های آینده را پیش‌بینی کند و نسبت به برخی مسیر‌ها و رویکرد‌های سیاسی هشدار‌های روشنی ارائه دهد.

وی با اشاره به مواضع امام شهید درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرد: از دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و تجربه دولت دکتر محمد مصدق تا دوره‌های بعد، دیدگاه‌هایی درباره امکان گفت‌و‌گو با آمریکا و حل مسائل از مسیر مذاکره مطرح بوده است، اما ایشان با تکیه بر شناخت تاریخی خود نسبت به این رویکرد نگاه متفاوتی داشت.

شهریاری افزود: در مقطعی نیز با طرح مفهوم نرمش قهرمانانه، استفاده هوشمندانه و هدفمند از ظرفیت‌های دیپلماسی مورد توجه قرار گرفت، اما تجربه‌های بعدی بار دیگر مسئله اعتماد به آمریکا و امکان حل اختلافات اساسی از طریق مذاکره را در معرض ارزیابی قرار داد.

شهریاری با اشاره به دیدگاه‌های امام شهید در حوزه وحدت اسلامی اظهار کرد: ایشان در این عرصه صرفاً صاحب‌نظر نبود، بلکه درباره موضوعاتی همچون امت اسلامی، اتحادیه کشور‌های اسلامی و تمدن اسلامی نظریه‌پردازی کرده است.

وی افزود: مجموعه این دیدگاه‌ها و نظریات در قالب یک درختواره موضوعی گردآوری و تدوین شده و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز آن را در قالب کتابچه منتشر کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی این مجموعه نشان می‌دهد که نگاه امام شهید به وحدت اسلامی تنها به توصیه‌های اخلاقی یا شعار محدود نمی‌شود، بلکه موضوعاتی همچون وحدت امت اسلامی، همگرایی کشور‌های مسلمان، ایجاد ظرفیت‌های مشترک میان ملت‌های مسلمان و دستیابی به تمدن اسلامی را دربرمی‌گیرد.

وی محبت به مخالفان و ساده‌زیستی را از دیگر ویژگی‌های شخصیتی امام شهید برشمرد و گفت: حتی برخی افرادی که صراحتاً اعلام می‌کردند ایشان را قبول ندارند، هنگام حضور در جلسات و مواجهه با رفتار و اخلاق او تحت تأثیر قرار می‌گرفتند.

وی با اشاره به سبک زندگی امام شهید در مقایسه با برخی حاکمان جهان اسلام اظهار کرد: تفاوت سبک زندگی ایشان با بسیاری از حاکمان و امیران جهان اسلام به روشنی قابل مشاهده بود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به مفاهیم هفته وحدت و امت واحده گفت: این مفاهیم نیز بخشی از میراث امام شهید به شمار می‌رود و تأکید بر وحدت امت اسلامی، تقریب مذاهب و شکل‌گیری امت واحده باید همچنان در جامعه اسلامی مورد توجه باشد.

شهریاری افزود: آنچه از امام شهید باقی مانده تنها مجموعه‌ای از سخنان و مواضع نیست، بلکه منش و سبک زندگی‌ای است که در آن محبت به مردم، رفتار کریمانه با مخالفان، ساده‌زیستی، حضور در کنار مردم، مجاهدت و آمادگی برای فداکاری در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بازخوانی این ویژگی‌ها و میراث فکری و عملی می‌تواند زمینه انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده را فراهم کند.