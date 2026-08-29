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صد و هشتاد و یکمین شب از اجتماعات شبانه جلوه‌ای از وحدت و اتحاد مردم

در آستانه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله والسلم، صد و هشتاد و یکمین شب از اجتماعات مردمی جلوه‌ای است از وحدت و همدلی مردم
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۱۸:۴۴
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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