در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تحت مدیریت آنکارا در دریای سیاه، ترکیه سفیر اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، منابع دیپلماتیک ترکیه امروز شنبه اعلام کردند: در پی اصابت یک پرتابه به یک کشتی تحت مدیریت آنکارا در دریای سیاه و هدف قرار گرفتن شناور دیگری که برای یدک کشی آن اعزام شده بود، ترکیه سفیر اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

احضار «نریمان جلال‌اف»، سفیر اوکراین در آنکارا پس از آن صورت گرفت که کشتی «لیدر بوردو ماوی» (Lider Bordo Mavi) که تحت مدیریت ترکیه است در تاریخ ۲۶ اوت در نزدیکی «تواپس» (Tuapse) هدف قرار گرفت.

تاکنون اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر نشده است.