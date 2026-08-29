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سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر به شیراز از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی به خانواده ایثارگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر به شیراز از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی به خانواده ایثارگران خبر داد و گفت: این مرکز در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی خدمات حقوقی، و مشاوره رایگان را به خانوادههای معظم ایثارگران در استان فارس در دستور کار قرار داده است.