سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر به شیراز از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی به خانواده ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر به شیراز از خدمات رایگان وکالت و مشاوره حقوقی به خانواده ایثارگران خبر داد و گفت: این مرکز در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خدمات حقوقی، و مشاوره رایگان را به خانواده‌های معظم ایثارگران در استان فارس در دستور کار قرار داده است.