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معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد: مامور پلیس راه اردکان -نایین به رانندهای که کامیونش در کنار جاده خراب شده بود، کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش اظهارکرد: گشت پلیس راه اردکان -نایین هنگام گشت زنی در جاده عقدا، متوجه خرابی یک کامیون در کنار جاده و امدادخواهی راننده کامیون میشود.وی ادامه داد: بلافاصله سرگرد حمیدرضا شیرزادیان به این راننده مراجعه و ضمن نصب علائم هشدار دهنده برای پیشگیری از بروز تصادف، در تعمیر خودرو به او کمک میکند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: راننده خودرو با تماس با مرکز ۱۹۷ از زحمات مامور پلیس راه تشکر و قدردانی کرد.