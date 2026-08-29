به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش اظهارکرد: گشت پلیس راه اردکان -نایین هنگام گشت زنی در جاده عقدا، متوجه خرابی یک کامیون در کنار جاده و امدادخواهی راننده کامیون می‌شود.وی ادامه داد: بلافاصله سرگرد حمیدرضا شیرزادیان به این راننده مراجعه و ضمن نصب علائم هشدار دهنده برای پیشگیری از بروز تصادف، در تعمیر خودرو به او کمک می‌کند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: راننده خودرو با تماس با مرکز ۱۹۷ از زحمات مامور پلیس راه تشکر و قدردانی کرد.