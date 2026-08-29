جایگاه عرضه سوخت CNG شهرداری شهر صغاد شهرستان آباده که به دلیل نقص فنی در ژنراتور برق از مدار خارج شده بود ، تعمیر و بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جایگاه عرضه سوخت CNG شهر صغاد شهرستان آباده که در روز‌های اخیر به دلیل بروز اختلال در سیستم الکتروموتور به طور موقت تعطیل شده بود به مدار بازگشت.

با توجه به اهمیت این جایگاه، گروه‌های فنی و تخصصی اقدامات لازم را برای عیب‌یابی و تعمیر قطعات آغاز کردند و موفق شدند امروز جایگاه سی ان جی شهرداری صغاد را به مدار بازگردانند.

شهرداری صغاد از صبوری و شکیبایی شهروندان و رانندگان در این مدت قدردانی کرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.