بانوی انگلیسی که پیش‌تر با نام «ناتالی» شناخته می‌شد، پس از مطالعات گسترده درباره مبانی اسلامی و شناخت زیبایی‌های این دین، اسلام را به عنوان دین خود برگزید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بانوی انگلیسی که پیش‌تر با نام «ناتالی» شناخته می‌شد، پس از مطالعات گسترده درباره مبانی اسلامی و شناخت زیبایی‌های این دین، اسلام را به عنوان دین خود برگزید.

این بانوی تازه‌مسلمان که پس از تغییر دین، نام «زینب» را برای خود برگزیده است، در دوران اقامت در کشور انگلستان با مصطفی ضابطیان، دانشجوی اهل شیراز، آشنا شد و این آشنایی مقدمه‌ای برای شناخت بیشتر او از آموزه‌های اسلامی و در نهایت، تشرف وی به اسلام بر اساس تحقیق و پژوهش شخصی شد.

زینب هم‌اکنون با پایبندی به احکام شرعی از جمله اقامه نماز، روزه‌داری و انتخاب حجاب، از مسیر انتخابی خود ابراز رضایت می‌کند.

وی که تاکنون بخش قابل توجهی از کلام‌الله مجید را قرائت کرده است، در تلاش است تا همه قرآن را مطالعه و مفاهیم آن را عمیق‌تر درک کند.

این بانوی تازه‌مسلمان، دلیل اصلی تغییر مسیر زندگی خود را زیبایی‌های نهفته در دین اسلام و نتایج حاصل از تحقیقات شخصی‌اش اعلام کرده است.