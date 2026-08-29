سخنگوی دولت با حضور در یکی از شرکت های بیمه ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان این شرکت گفت: کارمندان ما در این ایام سخت به خصوص در یکسال گذشته با جانفشانی و از خود گذشتگی برای خدمت به مردم و آسایش رفاه حال آنها در میدان ماندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی اظهار داشت: مدیران و کارکنان بیمه در ماه‌های اخیر بسیار حرفه‌ای کار کرده‌اند و همین امر باعث شده تا توفیقات زیادی را به دست آورند.

سخنگوی دولت هم چنین حمایت همه جانبه این شرکت از جانبازان دو جنگ تحمیلی که در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت را مایه دلگرمی دانست و گفت: خدمت به این عزیزان بدون توفیقات الهی و توجه خداوند متعال غیر ممکن است.

وی با اشاره به رشادت‌های جوانان این مرز و بوم در جنگ‌های تحمیلی که به قطع اعضای آنها منتج شده است گفت: همه ما می‌دانیم که با هیچ معیاری نمی‌توان قدر این جانبازی‌های آنها را دانست.

وی خطاب به کارکنان گفت: خوشا به حال شما که در جایی کار می‌کنید که با مهربانی کردن به جامعه هدف به خصوص خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران صفت رحمان و رحیم خدا را به مردم نشان می‌دهید.

مهاجرانی هم چنین با اشاره به اینکه همه مردم عزیز هستند گفت: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عزیزتر و خاصتر هستند و همه ما موظفیم گوشه چادر مادران شهدا و دست و پای پدران شهدا را ببوسیم و کارکنان شرکت بیمه دی با ارائه خدمات شبانه روزی به این عزیزان جهاد واقعی را انجام می‌دهند.

کارمندان دولت در جنگ‌های اخیر ایثار کردند

سخنگوی دولت گفت: کارمندان ما در این ایام سخت به خصوص در یکسال گذشته با جانفشانی و از خود گذشتگی برای خدمت به مردم و آسایش رفاه حال آنها در میدان ماندند.

وی گفت: کارمندان عزیز ما در نقاط مختلف کشور با علم به خطرات جنگ ولی لحظه‌ای خدمت رسانی به مردم را ترک نکردند تا مردم در آسایش و ارامش بمانند.

سخنگوی دولت در ادامه به کارنامه موفق دکتر عبداللهی در ۲۰ ماه حضورش اشاره کرد و گفت: قطعا کسی که خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را پذیرفته مورد عنایت و توفیقات الهی خواهد بود.

وی گفت: معتقدم کسی که در موقعبت خدمت به مردم کار می‌کند برای انجام یک امر خاص آمده است و آن هم خدمت به عزیزترین افراد جامعه که همه وجود خود را برای کشور خود و سایر مردم هزینه کرده‌اند.

وی گفت: عملکرد آقای عبداللهی و تیم ایشان بسیار موفق و پرافتخاراست و این بخاطر دعای خیر پدران و مادران شهداست.

وی گفت: به هر حال بیمه‌ها سالیان سال است که در دنیا خیال مردم را راحت می‌کنند، ریسک مردم رامی خرند و از خرید و فروش ریسک مردم ارتزاق می‌کنند، اما شما در این بیمه ریسک کسانی را می‌خرید که روزگاری جان این مردم بودند و ریسک کشور و جان مردم را با دادن جان و اعضای خود گارانتی کرده‌اند.

سخنگوی دولت همچنین به رتبه نخست این بیمه در بخش‌های مختلف بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: کار شما دشوار است و میدانم که در این حال و احوال دشوار اقتصادی کشور کسب رتبه اول صنعت بیمه کار سختی است و طبعیتا حفظ این رتبه بسیار دشوارتر است.

وی گفت: همیشه می‌گویند یکبار قهرمان شدن دشوار است ولی حفظ آن کار دشوارتری است، اما مطمئنم شما به خاطر صفت پهلوانی که دارید این قهرمانی را حفظ خواهید کرد.

وی گفت: آدم وقتی اصول اقتصاد را می‌داند و در عین حال متوجه است که برای چه کسانی کار می‌کند و با خدا معامله می‌کند، این سکو را حفظ خواهد کرد.

سخنگوی دولت این گزارش که بیمه گزاران این شرکت بیمه به ۹ میلیون نفر افزایش یافته را موفقیت بسیار بزرگی خواند وگفت: اینکه اغلب بیمه گزاران از این شرکت رضایت دارند می‌بایست به مدیران این شرکت خداقوت گفت.

وی گفت: بازنشستگان به عنوان یکی از آحاد جامعه که یک عمر کار و تلاش کرده‌اند به امید اینکه روزی بازنشست خواهند شد و مشکلاتی برایشان حادث می‌شود گفت: هر چند بیمه بازنشستگان برای شرکت‌های بیمه‌ای پر هزینه است، این شرکت بیمه با قبول خدمت رسانی به اعضای صندوق بازنشستگی کشور کار بزرگی کرده است وایجاد رضایت در بازنشستگان قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه کار را به درستی انجام دهید و نتیجه را به خداوند واگذار کنید گفت: گزارش ارائه شده در خصوص رضایتمندی این قشر از این شرکت مایه دلگرمی است.

سخنگوی دولت در ادامه با تقدیر از این شرکت به خاطر تامین داروی جامعه هدف، به خصوص جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا گفت: آمریکایی‌ها در مورد این ادعا که ایران تحریم غیر نظامی نیست دروغ می‌گویند.