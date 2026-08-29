در پنجمین سال نبرد بین روسیه و اوکراین، به دلایل مختلف، دستیابی به صلح بین دو طرف نبرد، هر روز سخت تر می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، در پنجمین سال نبرد بین روسیه و اوکراین، چشم‌انداز دستیابی به صلح هر روز دورتر می‌شود و مسکو تداوم این جنگ را ناشی از جنگ‌طلبی غربی‌ها با هدف به زانو درآوردن راهبردی روسیه می‌داند.

در حالیکه حملات موشکی و پهپادی از سوی ارتش اوکراین به پایتخت و دیگر مناطق مختلف روسیه شدت گرفته است، روسیه یک‌فروند موشک قاره‌پیمای سوخت جامد از نوع پرتاب سیار را آزمایش کرد.

بسیاری از تحلیلگران، آزمایش این موشک قاره‌پیما را هشداری جدی از سوی مسکو به غربی‌ها می‌دانند، چرا که روسیه معتقد است، کشور‌های اروپایی از اوکراین به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند.

«میخائیل گالوزین» معاون وزیرامورخارجه روسیه گفت: اروپایی‌ها از حربه مذاکره، برای تجدید قوای اوکراین استفاده می‌کنند.

وی افزود: هرگاه پیشروی روسیه در میدان نبرد سرعت می‌گیرد، آنها از ضرورت مذاکره دم می‌زنند تا به اوکراین تنفس مصنوعی بدهند، اما هدف نهایی غربی‌ها همچنان ثابت بوده و آن استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری برای رویارویی بیشتر با روسیه است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه هم گفت: همه‌چیز فهرست شده و اهداف ما معین است. وی نازی‌زدایی و غیرنظامی‌سازی اوکراین را در صدر اهداف روسیه عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اوکراین و حامیان غربی‌اش از مذاکره سخن می‌گویند، فعلا هیچ پیشنهاد رسمی و مشخصی از سوی اوکراین یا سایر طرف‌ها برای ازسرگیری مذاکرات با روسیه مطرح نشده است.

وی تاکید کرد: مسکو به دنبال آتش‌بس موقت نیست، بلکه خواهان حل‌وفصل جامع بحران اوکراین بر مبنای رفع ریشه‌های اصلی مناقشه است.

در تازه‌ترین حملات ارتش اوکراین، بامداد شنبه پهپاد‌های اوکراینی به پالایشگاه نفت یاروسلاول حمله کردند.

این پالایشگاه یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سوخت منطقه مسکو محسوب می‌شود که ظرفیت طراحی این پالایشگاه حدود ۱۵ میلیون تن نفت در سال است.

هم‌زمان، ساراتوف و انگلس نیز هدف حملات گسترده قرار گرفتند.

حمله شب گذشته اوکراین به سواستوپول هم یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، در پاسخ به حملات اوکراین، ترمینال توزیع کننده محموله‌های نظامی غرب در نزدیکی کی یف، با انواع موشک‌ها و پهپاد‌های تهاجمی هدف قرار گرفت.

ایگور کوناشنکوف گفت: حملات گروهی به مراکز لجستیکی و بنادر مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین، ادامه دارد و در نتیجه حمله نیرو‌های روسی، مرکز ترابری و لجستیکی برای ذخیره ‎سازی قطعات موشک‌های فلامینگو در منطقه کی‎یف منهدم شد.