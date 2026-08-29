به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ایران از ساعت ۱۹:۱۵ امشب (شنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت. بر همین اساس ترکیب ۱۱ نفره دو تیم برای این مسابقه به شرح زیر اعلام شد:

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، ایگور سرگیف و علی علیپور.

ترکیب ملوان: فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، مهدی جعفری، فرزین معامله‌گری، قائم اسلامی‌خواه، ماهان صادقی، محمد پاپی، رضا مرزبان، حسین صادقی و محمدرضا عباسی.