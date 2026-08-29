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مهابادیها مدیریت مصرف را یک ضرورت ملی برای عبور از چالش ناترازی سوخت میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۳۸ میلیون لیتر در مردادماه به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در پنج روز ابتدایی شهریورماه رسیده و این افزایش ناگهانی تقاضا در کنار آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی سوخت، سبب کاهش سرعت تأمین برخی جایگاهها و تشکیل صف شده است، موضوعی که مدیریت آن، همراهی مردم را در مصرف بهینه سوخت میطلبد. افزایش سفرهای تابستانی هم فشار مضاعفی بر زنجیره تامین سوخت وارد و ضرورت مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی را دو چندان کرده است. برخی مصرف کنندگان مهابادی میگویند استفاده از سوخت CNG هم میتواند به مدیریت مصرف سوخت و کاهش هزینههای حمل و نقل کمک کند. دراین بین انتخاب سوخت مناسب، استفاده از CNG و پرهیز از مصرف بیرویه بنزین، گامهایی ساده، اما مؤثر برای حفظ سرمایههای ملی است.