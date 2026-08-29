به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۳۸ میلیون لیتر در مردادماه به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر در پنج روز ابتدایی شهریورماه رسیده و این افزایش ناگهانی تقاضا در کنار آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت، سبب کاهش سرعت تأمین برخی جایگاه‌ها و تشکیل صف شده است، موضوعی که مدیریت آن، همراهی مردم را در مصرف بهینه سوخت می‌طلبد. افزایش سفر‌های تابستانی هم فشار مضاعفی بر زنجیره تامین سوخت وارد و ضرورت مدیریت و استفاده بهینه از منابع انرژی را دو چندان کرده است. برخی مصرف کنندگان مهابادی می‌گویند استفاده از سوخت CNG هم می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل کمک کند. دراین بین انتخاب سوخت مناسب، استفاده از CNG و پرهیز از مصرف بی‌رویه بنزین، گام‌هایی ساده، اما مؤثر برای حفظ سرمایه‌های ملی است.