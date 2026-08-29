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مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گفت: این صندوق با کاهش ریسک سرمایهگذاری، تاکنون از ۹۶۰ معدن خصوصی حمایت کرده و زمینه توسعه اکتشاف، نوسازی ماشینآلات و ایجاد و تثبیت ۱۸ هزار و ۱۲۲ فرصت شغلی را فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما علی خطیبی با اشاره به نقش این صندوق در کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن گفت: حمایتهای صندوق تنها به صدور بیمهنامه محدود نمیشود و هدف اصلی، تسهیل دسترسی فعالان معدنی به منابع مالی، توسعه فعالیتهای اکتشافی، نوسازی تجهیزات و کمک به استمرار تولید در معادن کشور است.
وی افزود: از مجموع ۶ هزار و ۴۵۱ معدن فعال کشور، ۶ هزار و ۵ معدن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و صندوق تاکنون با صدور بیمهنامههای اعتباری از ۹۶۰ معدن حمایت کرده است که حدود ۱۶ درصد معادن فعال خصوصی را شامل میشود.
خطیبی اضافه کرد: این حمایتها دسترسی معادن به تسهیلات را تسهیل کرده و در تجهیز، توسعه، ارتقای ظرفیت عملیاتی و استمرار تولید واحدهای معدنی اثرگذار بوده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با اشاره به اهمیت اکتشاف در ایجاد ظرفیتهای جدید معدنی گفت: فعالیتهای اکتشافی به دلیل عدم قطعیت بالا، از پرریسکترین مراحل سرمایهگذاری در بخش معدن است و کاهش این ریسک میتواند زمینه تداوم عملیات اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید را فراهم کند.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۱۴۱ محدوده اکتشافی تحت پوشش بیمهای صندوق قرار گرفته که معادل حدود ۱۰.۷ درصد محدودههای اکتشافی دارای گواهی کشف کشور است. همچنین در سال ۱۴۰۴، ۳۳ بیمهنامه سرمایهگذاری اکتشاف صادر و حدود ۶۵ هزار هکتار از محدودههای تحت پوشش در مسیر فعالیتهای اکتشافی قرار گرفت.
خطیبی گفت: حمایت بیمهای صندوق، استمرار عملیات اکتشافی از جمله حفاری و ترانشه را برای سرمایهگذاران تسهیل کرده است و حمایت از حفاریهای عمیق، بهویژه حفاری در اعماق بیش از هزار متر، نیز از برنامههای در حال اجرای صندوق برای کاهش ریسک و شناسایی ذخایر پنهان معدنی است.
وی فرسودگی ماشینآلات را یکی از چالشهای مهم معادن کشور دانست و افزود: تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، دو هزار و ۸۱۵ دستگاه ماشینآلات معدنی شامل بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، کامیون و تجهیزات مشابه در مسیر تأمین و نوسازی قرار گرفتهاند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ادامه داد: نوسازی ماشینآلات علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به کاهش توقفات، ارتقای بهرهوری و استمرار فعالیت معادن کمک میکند.
خطیبی با اشاره به آثار حمایتهای صندوق بر اشتغال گفت: مجموع اشتغال ایجادشده یا تثبیتشده در طرحها و واحدهای مورد حمایت به ۱۸ هزار و ۱۲۲ نفر رسیده است و این موضوع نشان میدهد آثار حمایتهای صندوق فراتر از تأمین مالی بوده و به حفظ تولید و اشتغال در مناطق معدنی نیز منجر شده است.
وی همچنین به حمایت از معادن در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: صندوق با اتخاذ تدابیری از جمله تسهیل شرایط بازپرداخت و حمایت از واحدهای آسیبدیده، تلاش کرده است فشارهای مالی واردشده به برخی واحدها را کاهش دهد و از توقف فعالیت و خروج ظرفیتهای تولیدی از چرخه معدن جلوگیری کند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تأکید کرد: عملکرد صندوق را میتوان در سه محور اصلی کاهش ریسک سرمایهگذاری، تسهیل توسعه و نوسازی معادن و حمایت از استمرار تولید و اشتغال خلاصه کرد.
خطیبی گفت: ۹۶۰ معدن خصوصی تحت حمایت، یک هزار و ۱۴۱ محدوده اکتشافی تحت پوشش، حدود ۶۵ هزار هکتار فعالیت اکتشافی در سال ۱۴۰۴، دو هزار و ۸۱۵ دستگاه ماشینآلات معدنی در مسیر تأمین و نوسازی و ۱۸ هزار و ۱۲۲ نفر اشتغال ایجادشده یا تثبیتشده، مهمترین شاخصهای قابل اندازهگیری عملکرد صندوق به شمار میروند.
وی افزود: نقش صندوق فراتر از صدور بیمهنامه و ارائه خدمات بیمهای است و این مجموعه بهعنوان ابزاری برای کاهش ریسک، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه اکتشاف، نوسازی معادن، استمرار تولید و حفظ و ایجاد اشتغال فعالیت میکند.