تخصیص ۱۳۰ میلیون تومان کمکهزینه درمانی به بیماران نیازمند فریمان
نیکوکاران، ۱۳۰ میلیون تومان کمکهزینه درمانی به بیماران نیازمند فریمان اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان فریمان در مراسم محفل خیراندیشی مؤسسه خیریه شهید آیتالله خامنهای (ره) که با حضور امام جمعه، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه، مسئولان اجرایی و جمعی از نیکوکاران برگزار شد، با اشاره به مشارکت فعال خیران سلامت در این اقدام، اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش بار مالی درمان خانوادههای نیازمند اجرا شده است.
مهدی ناصری با تأکید بر شفافیت در توزیع کمکها، خاطرنشان کرد: فرآیند شناسایی و غربالگری بیماران تحت نظارت دقیق واحد مددکاری بیمارستان حضرت زهرا (س) انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که کمکهای مردمی به دست مستحقان واقعی میرسد.
ناصری با بیان این که در این مرحله از طرح، ۱۴ بیمار از طریق پروندههای بررسیشده توسط مددکاران اجتماعی شناسایی و معرفی شدند تا بخشی از هزینههای درمانی آنان تأمین گردد، تصریح کرد: این اقدام گامی مؤثر در راستای عدالت در سلامت و حمایت از بیماران نیازمند است.
فرماندار فریمان در پایان ضمن قدردانی از خیران نیک اندیش، بر لزوم گسترش مشارکتهای مردمی و ایجاد سازوکارهای نظاممند برای حمایت از سلامت جامعه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تداوم این گونه برنامهها، شاهد کاهش دغدغههای درمانی هموطنان عزیز باشیم.
در حاشیه این مراسم، دکتر صادقی، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه، به تبیین جزئیات اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان فریمان پرداخت.