مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: ایلام نخستین استان کشور است که تمامی اسناد دفترچه‌ای موقوفات خود را به سند تک‌برگ تبدیل کرده است و به‌زودی جشن صدور اسناد تمامی موقوفات استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام مجید میرزایی در نشست خبری با اصحاب رسانه؛ ضمن گرامی‌داشت هفته وحدت، هفته وقف و هفته دولت، با اشاره به تبدیل اسناد دفترچه‌ای موقوفات به سند تک‌برگ برگ در استان ایلام اظهار کرد: استان ایلام برای نخستین‌بار در کشور؛ به این کار اقدام کرده و ۱۳۱ شناسه ملی نیز برای اماکن مذهبی استان صادر کرده است.

وی با اشاره به وجود ۸۰۴ موقوفه در استان، افزود: از این تعداد، ۸۵ موقوفه منفعتی و مابقی موقوفات انتفاعی هستند؛ که شامل: حسینیه‌ها، تکایا، مهدیه‌ها و اماکن مشابه می‌شود.

میرزایی اضافه کرد: در هفته وقف ویژه برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص این برنامه‌ها تشریح کرد: برنامه فرهنگی وقف و رسانه، تجلیل از خانواده شهدای جنگ‌های دوازده روزه و چهل روزه به عنوان واقفان جان در راه میهن، آئین غبارروبی از بارگاه امامزادگان در پنج بقعه متبرکه همزمان با میلاد پربرکت پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)؛ از جمله این برنامه‌ها است.