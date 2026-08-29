به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هفدهم ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان بندگی و زیباترین گوهر هستی حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) است. در چنین شبی نور محمدى، عالَم مُلک و مَلکوت را مُنور کرد و آسمان و زمین مسرور از میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت شدند.

حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و آنها این روز را جشن می‌گیرند. حضرت محمد مصطفی (ص) مشهور به محمد امین، آخرین پیامبر الهی و از نسل حضرت ابراهیم (ع) که در ۴۰ سالگی به پیامبری مبعوث شد و به مدت ۲۳ سال عهده دار این مسئولیت بودند.

امام جعفر صادق (ع) هفدهم ربیع الاول در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان به رئیس مذهب جعفری و همین‌طور رئیس مذهب شیعه مشهور هستند. امام جعفر صادق (ع) از یک مقطع مهم زمانی که خلافت بنی‌امیه به بنی‌عباس تغییر می‌کرد و بنی‌امیه درگیر جنگ‌های داخلی بود از این فرصت برای تربیت شاگردان بسیاری استفاده کردند.

میلاد پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و گل بوستان نبوى، وام دار شیعه علوى، امام جعفر صادق (ع) را تبریک و تهنیت می‌گوییم.