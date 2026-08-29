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ارتش کودککش آمریکا ۶ ماه است که زیر ضربات مردم برانگیخته شده خداوند قرار گرفته و دیگر دسترسی آزاد به پایگاههایش در خلیج فارس ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شش ماه پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حالا حتی رسانههای غربی از ناکامیهای میدانی و بنبست راهبردی واشنگتن مینویسند؛ در شرایطی که فشارهای اقتصادی بهعنوان جایگزین جنگ نظامی تشدید شده، آنچه معادلات را تغییر داده، نه صرفاً قدرت نظامی، بلکه انسجام و اتحاد ملی است؛ ظرفیتی که از تنگه هرمز تا سفرههای مردم، بهعنوان پشتوانه عبور از فشارها و خنثیسازی سناریوهای دشمن خودنمایی میکند.