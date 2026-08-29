به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: درآمد حاصل از موقوفات استان درشش ماهه امسال هزار و دویست میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۸ درصدی داشته است.

حجت‌الاسلام جوانبخت افزود: امسال هفته وقف باشعار، وقف میراث ماندگار، آینده پایدار، درآذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور با برگزاری ۲۰ عنوان برنامه آغاز می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی تصریح کرد؛ همایش یاوران وقف، اختتامیه مسابقات قرآنی، افتتاح بخش دوم گلخانه هیدروپونیک در ارومیه وتوزیع بسته‌های معیشتی به ارزش بیست میلیارد ریال را از مهمترین برنامه‌های هفته وقف در استان است.