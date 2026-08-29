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قائممقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: خسارت ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی در اثر حوادث طبیعی و اقلیمی جبران میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما افزود: خسارت ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی در اثر حوادث طبیعی و اقلیمی مشمول پرداخت غرامت است، اما خسارتهای ناشی از قطعی شبکه برق که به حوزه وزارت نیرو مربوط میشود، تاکنون در پوشش بیمهای صندوق تعریف نشده است.
بهزاد باباخانی با تشریح آخرین وضعیت پرداخت غرامت به کشاورزان خسارتدیده، افزود: صندوق بیمه کشاورزی خسارتهای ناشی از قطعی برق چاههای کشاورزی بر اثر حوادث طبیعی را جبران کرده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی درباره زمان پرداخت غرامت گفت: پس از وقوع خسارت، انجام اقداماتی از جمله ارزیابی و بازدید میدانی ضروری است. در صورتی که میزان خسارت ۱۰۰ درصد باشد، پس از برآورد و تأیید خسارت، پرونده وارد فرآیند پرداخت غرامت میشود.
باباخانی افزود: اگر خسارت واردشده کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، باید تا پایان فصل زراعی و زمان برداشت محصول منتظر ماند تا میزان نهایی خسارت مشخص شود.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به تلاش برای کاهش زمان پرداخت خسارتها، گفت: پرداخت غرامت در صندوق بهصورت هفتگی انجام میشود و پس از قرار گرفتن غرامت در سامانه جامع بیمه کشاورزی، وجه آن حداکثر ظرف یک هفته به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وی همچنین از برنامه صندوق برای توسعه بیمهنامههای اعتباری خبر داد و افزود: امکان پرداخت اقساطی حق بیمه برای کشاورزان فراهم است و در حال بررسی مدلهایی برای استفاده از ظرفیت شرکتهای تضمینکننده و ارائه بیمهنامه اعتباری در بخشهای زراعت و باغ هستیم.
باباخانی گفت: پیشبینی میشود در سال زراعی جدید از ظرفیت بیمهنامههای اعتباری برای حمایت بیشتر از کشاورزان استفاده شود.