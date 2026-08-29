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فرمانده سپاه شهرستان پردیس با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جوانان گفت: نخبگان شهرستان باید شناسایی شوند و زمینه حضور و نقشآفرینی آنان در مدیریت و حل مسائل شهرستان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بوربور در نشست صمیمی با نخبگان جوان شهرستان پردیس اظهار کرد: یکی از مشکلات شهرستان، شناخته نشدن بسیاری از نخبگان و استعدادهای جوان است که بخشی از آن به ساختار شهری و کاهش ارتباطات اجتماعی در محلهها بازمیگردد.
وی افزود: با وجود شمار زیادی از جوانان نخبه در پردیس، بسیاری از آنان محل تحصیل، کار، فعالیتهای علمی و ورزشیشان در تهران است و به همین دلیل ظرفیتهای آنان کمتر در شهرستان دیده شده است.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس، محلهمحوری را یکی از راهکارهای تقویت ارتباطات اجتماعی و شناسایی استعدادها عنوان کرد و گفت: با تقویت محلات میتوان شناخت دقیقتری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جوانان به دست آورد.
بوربور همچنین بر راهاندازی نظام منسجم استعدادیابی در شهرستان تأکید کرد و افزود: در حوزههایی همچون موسیقی، سرود، تئاتر، مجریگری، ورزش و فعالیتهای علمی باید فراخوانها و سازوکارهای مشخصی ایجاد شود تا استعدادهای جوانان شناسایی و حمایت شوند.
وی ادامه داد: نخبگان علاوه بر فعالیتهای ملی و فراملی، باید بخشی از توان و تخصص خود را برای حل مسائل محله و شهرستان پردیس اختصاص دهند.
فرمانده سپاه شهرستان پردیس همچنین از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت جوانان نخبه در دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم سربازان نخبه و جوانان توانمند شهرستان در مجموعههای اداری و دستگاههای اجرایی جذب و بهکارگیری شوند تا ضمن استفاده از تخصص و ظرفیت آنان، زمینه خدمت مؤثرتر به مردم نیز فراهم شود.
بوربور تأکید کرد: هدف این است که نخبگان و جوانان توانمند پردیس در ادارات و مجموعههای شهرستان نقشآفرینی کنند و به نامآوران عرصه خدمت و حل مسائل شهرستان تبدیل شوند.