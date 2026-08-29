مرکز سلامت روانی اجتماعی «سراج» شهرستان آق قلا همزمان با سراسر کشور به مناسبت هفته دولت به صورت وبیناری با حضور دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمدرضا هنرور، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در آیین افتتاح مرکز سراج شهرستان آق‌قلا که همزمان با هفته دولت برگزار شد، گفت: مرکز سراج یکی از ابتکارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارائه خدمات سلامت اجتماعی و روانی است که مورد توجه و تأیید سازمان‌های بین‌المللی نیز قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد حلقه واسط میان مراکز خدمات جامع سلامت و مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی افزود: مراکز خدمات جامع سلامت عمدتاً بر ارائه خدمات جسمانی و تا حدودی خدمات روانی تمرکز دارند و از این رو، ایجاد مرکزی که بتواند خدمات تخصصی روان‌پزشکی، پزشکی عمومی و مددکاری اجتماعی را در کنار یکدیگر ارائه کند ضروری بود.

دکتر هنرور ادامه داد: در مرکز سراج، پزشک روان‌پزشک، پزشک عمومی و مددکار اجتماعی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند تا ضمن شناسایی و پیگیری مسائل مراجعان، ارتباط مؤثری با سازمان‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی برقرار شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه فعالیت مرکز سراج در گرگان از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است، افزود: خوشبختانه این مرکز در گرگان عملکرد مطلوبی داشته و تجربه موفق آن زمینه را برای توسعه این الگو در سایر شهرستان‌های استان فراهم کرده است.