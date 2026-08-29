پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه گروهی عکس «رگه» با موضوع اهمیت آب و بحران خشکسالی، در فرهنگسرای آیتالله خاتمی اردکان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمایشگاه گروهی عکس «رگه» در اردکان افتتاح شد؛ نمایشگاهی که هنرجویان پایه یازدهم رشته فتوگرافیک هنرستان هنر و اندیشه اردکان، در قالب مجموعهای از عکسهای مفهومی، بحران آب و خشکسالی را به تصویر کشیدهاند.
این مجموعه حاصل یک سال تلاش و فعالیت هنرجویان این هنرستان است که با نگاهی متفاوت، اهمیت آب و پیامدهای بحران خشکسالی را در قاب تصویر به نمایش گذاشتهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سفر به یزد (روز پنجم شهریورماه) و در جریان بازدید از این نمایشگاه، آثار ارائهشده را نمونهای از رویش هنر در نسل نو و جوان دانست و گفت: علاوه بر جنبه فنی این عکسهای مفهومی که بسیار خوب بود، زاویه دید و نکات برجستهای که در آثار وجود داشت، قابل توجه است.
وی افزود: نیاز داریم هنر را به مسائل روز جامعه نزدیک کنیم و یکی از مسائل مهم امروز ما، نگاه به ایران از منظر آب است.
مهدی دهقانی اشکذری، دبیر عکاسی و مسئول برگزاری نمایشگاه «رگه» نیز گفت: این عکسها از ظرفیت لازم برای نمایش در شهر و فضاهایی که در معرض دید عموم قرار دارند، برخوردارند.
نمایشگاه گروهی عکس «رگه» از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در فرهنگسرای آیتالله خاتمی اردکان برپا است و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار به این فرهنگسرا مراجعه کنند.