به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۵ برای تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی امام خمینی (ره) نور اختصاص می‌یابد.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان‌های نور و محمودآباد در هفته دولت، اظهار داشت: برای تعیین وضعیت اعتباری طرح‌های مختلف، جلسات متعددی برگزار شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی افزود: طرح بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی امام خمینی (ره) نور وارد مرحله تأمین اعتبار شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمانکار مناسبی برای این طرح انتخاب شده است، گفت: عملیات اجرایی بیمارستان با جدیت در حال انجام است و پیشرفت طرح نیز مطلوب ارزیابی می‌شود.

فیاضی ادامه داد: تلاش می‌کنیم از منابع مختلف از جمله مولدسازی، ظرفیت ماده ۵۶، کمک‌های بانکی و اعتبارات سنواتی در سال ۱۴۰۶ برای تکمیل این طرح استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به طرح نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی شهرستان محمودآباد در منطقه معلم‌کلا گفت: پس از حدود ۱۰ سال پیگیری، مشاور این پروژه هفته گذشته انتخاب شد و قرار است از هفته آینده عملیات مشاوره و مطالعات آن آغاز شود.

فیاضی افزود: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی محمودآباد یک طرح بزرگ و راهبردی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات انرژی و برق منطقه غرب مازندران را برطرف کند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین به طرح‌های نیمه‌تمام حوزه راه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از طرح‌های مهم، طرح محور نور، چمستان و آمل و همچنین پل بزرگ آلشرود چمستان است که اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به انتخاب پیمانکار مناسب برای این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی با جدیت در حال انجام است و امیدواریم با تزریق اعتبارات مورد نیاز از سوی استانداری مازندران و وزارت راه و شهرسازی، این پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.