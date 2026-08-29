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مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از برنامهریزی برای راهاندازی اسکله صادراتی این پالایشگاه و صادرات مستقیم فرآوردههای نفتی به کشورهای هدف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان گفت: هیچ محدودیتی در تولید بنزین و مشتقات نفتی نداریم و تدابیر لازم برای راهاندازی اسکله صادراتی ویژه پالایشگاه آبادان اندیشیده شده است.
فردین راشدی افزود: با راهاندازی این اسکله، در آیندهای نزدیک فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان میتواند بهصورت مستقیم از این شهرستان به کشورهای هدف صادر شود.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به وضعیت اسکلههای پالایشگاه گفت: با توجه به محدودیتهای موجود در مسیر و ضرورت همکاری ایران و عراق، کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز به موضوع ورود کردهاند، اما تاکنون اقدام اجرایی مشترکی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: پالایشگاه آبادان در بخش اسکلههای خود با انجام عملیات لایروبی و اتخاذ تدابیر لازم تلاش کرده است شرایطی فراهم شود که دستکم کشتیهای چهار تا پنج هزار تنی بتوانند برای بارگیری فرآوردههای نفتی در اسکله حضور پیدا کنند.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان همچنین با اشاره به ظرفیتهای تولیدی این پالایشگاه گفت: در میان ۱۰ پالایشگاه کشور، پالایشگاه آبادان از قابلیت ویژهای در تولید بنزین برخوردار است و بنزین با اکتان ۹۸ به بالا تولید میکند.
وی این ویژگی را یکی از وجوه تمایز پالایشگاه آبادان با سایر شرکتهای پالایشی کشور دانست و گفت: ظرفیت تولید فرآوردههای باکیفیت در پالایشگاه آبادان میتواند زمینه توسعه صادرات و حضور پررنگتر این مجموعه در بازارهای منطقهای را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساختهای لازم برای صادرات، میتوان فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه را بدون واسطه و بهصورت مستقیم از آبادان به کشورهای هدف صادر کرد.