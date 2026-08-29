پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست پارک ملی لار از دستگیری یک صیاد غیرمجاز در حین صید گونه حفاظتشده و کمیاب «قزلآلای خالقرمز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا میران زاده گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست لار، این فرد متخلف در حال ماهیگیری و با کشف ۶۵ قطعه ماهی خالقرمز صید شده بازداشت کردند.
وی افزود: ادوات صیادی این فرد توقیف و با تنظیم صورتجلسه، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
شایان ذکر است ماهی قزلآلای خالقرمز از گونههای کمیاب و منحصربهفردی است که چشمهها، رودخانهها و دریاچه لار، از مهمترین زیستگاههای آن در ایران محسوب میشوند