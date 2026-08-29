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در ششمین روز از هفته دولت ۹ طرح عمرانی در شهرستان بستک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار بستک گفت: برای اجرای این طرحها حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد جلالی افزود: تعریض و بهسازی محور دهنگ - چاه بنارد، راه روستایی رودبار - انجیردان به طول ۳۰ کیلومتر، مدارس روستاهای کریزه و مروارید، مدرسه ۹ کلاسه سردار شهید امیر حاجی زاده در کوخرد، زمین چمن مصنوعی کوخرد، سالن فرهنگی، ورزشی خلوص، و همچنین افتتاح متمرکز پروژههای شهرداری بستک و پروژههای شرکت توزیع برق همراه با نیروگاه تولید برق خورشیدی ۳ مگاواتی از مهمترین طرحها است.
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وی گفت: همچنین ساخت چهار طرح آموزشی شامل مرکز آموزشی نور بستک و سه واحد آموزشی دیگر شهر بستک و در روستاهای فتویه و گاوبری شهرستان بستک آغاز شد.
فرماندار بستک افزود: هزینه اجرای این طرحها ۱۰۵ میلیارد تومان است.