\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0632 \u06f9\u06f1\u06f8 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0633\u062a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u0631\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f7\u06f5\u06f6 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0647 \u0622\u0633\u0641\u0627\u0644\u062a\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0645\u0646\u062f\u0646\u062f.\n