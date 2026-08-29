یک نشان طلا، یک نقره و چهار برنز رهاورد رزمی کاران استان در مسابقات کونگ فوتوآ قهرمانی کشور بود.

یک نشان طلا، یک نقره و چهار برنز ؛ حاصل دست رزمی کاران استان همدان در میزبانی زنجان

یک نشان طلا، یک نقره و چهار برنز ؛ حاصل دست رزمی کاران استان همدان در میزبانی زنجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدپارسا محمدی نشان طلا و علیرضا بافرانی نشان نقره رده نوجوانان را برای استان کسب کردند.

همچنین کیان یونسی، محمدقاسم نوری، محمدحسام موسوی و سیدمحمدبهنام جعفری چهار نشان برنز رده نونهالان این پیکار‌ها را به خود اختصاص دادند.

رقابت‌های کونک فو توآی قهرمانی نونهالان نوجوانان کشور با شرکت ۱۹۰ رزمی کار در ۱۷ تیم به مدت ۳ روز در زنجان برگزار شد.

محمدرضا رشیدی، به عنوان داور، علیرضا نقی زاده به عنوان مربی و محمدحسین ترکمان به عنوان سرپرست در این مسابقات حضور داشتند.