طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور هدفمند مأموران انتظامی در معابر، اماکن عمومی و تفرجگاه‌های شهرستان مهریز ادامه یافت و با ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌های خیابانی و تخلفات رانندگی برخورد قانونی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مأموران انتظامی شهرستان مهریز در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با گشت‌زنی هدفمند در نقاط مختلف شهرستان، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با رفتار‌های مخل نظم و آرامش عمومی اقدام کردند.در جریان اجرای این طرح، با ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌های خیابانی و رفتار‌هایی که موجب سلب آسایش شهروندان می‌شود، برابر مقررات برخورد شد.

همچنین مأموران انتظامی با تخلفات وسایل نقلیه از جمله حرکات غیرمتعارف، ایجاد آلودگی صوتی و استفاده از تجهیزات روشنایی غیراستاندارد برخورد کردند و موارد تخلف برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.دهقان دادستان شهرستان مهریز، با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت و آرامش عمومی گفت: امنیت و آرامش مردم از مهم‌ترین حقوق عمومی است و دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان در چارچوب قانون، با هرگونه رفتار و اقدامی که موجب اخلال در نظم، امنیت و آسایش شهروندان شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای احساس امنیت شهروندان، در روز‌ها و ساعات مختلف ادامه خواهد داشت.مأموران انتظامی شهرستان مهریز نیز با حضور هدفمند در نقاط مختلف، اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی با هنجارشکنی‌ها و عوامل سلب‌کننده آسایش عمومی را دنبال خواهند کرد.