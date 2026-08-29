به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان با تأکید بر جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش در آینده ی کشور گفت: دستگاه تعلیم و تربیت نفش مهمی در اعتلای جامعه،تربیت و آماده سازی نسل آینده کشور را بر عهده دارد.



سید سعید شاهرخی افزود سیاست گذاری در حوزه ی تعلیم و تربیت و با حمایت نظام اداری آموزش و پرورش زمینه اجرای صحیح برنامه‌ها را در مدارس فراهم خواهد کرد.



مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هم با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت در این جنگ علاوه بر اهداف نظامی زیرساخت‌های درمانی و آموزشی هم مورد هدف دشمن قرار گرفت.



سید عیسی سهرابی افزود:دشمن با این حجم از تخریب زیرساخت‌های آموزشی و درمانی تلاش کرد با ایجاد اختلال در زندگی مردم و هدف قرار دادن آینده کشور، روحیه ی انسجام و همدلی جامعه زا تضعیف کند و در چنین شرایطی، تقویت انسجام ملی و استفاده از ظرفیت همه ی گروه‌ها و افراد با دیدگاه‌های مختلف ضروری است