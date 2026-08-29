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به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص)و امام جعفر صادق (ع) از فرهنگیان نمونه استان لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان با تأکید بر جایگاه ارزشمند آموزش و پرورش در آینده ی کشور گفت: دستگاه تعلیم و تربیت نفش مهمی در اعتلای جامعه،تربیت و آماده سازی نسل آینده کشور را بر عهده دارد.
سید سعید شاهرخی افزود سیاست گذاری در حوزه ی تعلیم و تربیت و با حمایت نظام اداری آموزش و پرورش زمینه اجرای صحیح برنامهها را در مدارس فراهم خواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان هم با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت در این جنگ علاوه بر اهداف نظامی زیرساختهای درمانی و آموزشی هم مورد هدف دشمن قرار گرفت.
سید عیسی سهرابی افزود:دشمن با این حجم از تخریب زیرساختهای آموزشی و درمانی تلاش کرد با ایجاد اختلال در زندگی مردم و هدف قرار دادن آینده کشور، روحیه ی انسجام و همدلی جامعه زا تضعیف کند و در چنین شرایطی، تقویت انسجام ملی و استفاده از ظرفیت همه ی گروهها و افراد با دیدگاههای مختلف ضروری است