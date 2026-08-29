فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شناسایی و دستگیری ۴۱۶ خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر و کشف بیش از ۲۴ کیلوگرم انواع موادمخدر مرداد امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در ماه مرداد امسال، ماموران انتظامی شهرستان رشت، ۱۶۳ خرده فروش، ۱۱ قاچاقچی موادمخدر و ۲۸۵ معتاد متجاهر را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از این افراد بیش از ۲۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر و هزار و ۷۴۸ عدد قرص روانگردان و متادون کشف شد.

سرهنگ روشن قلب گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.