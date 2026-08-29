پخش زنده
امروز: -
از ۳ هزار و ۸۰۰ طرح شهرداریها و دهیاریهای استان مازندران، امروز با حضور وبیناری رئیس جمهور بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دولت و با دستور رئیسجمهور ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پیش از ظهر امروز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در بخشهای مختلف عمرانی، نیروگاهی، ورزشی و خدمات شهری، با اعتباری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان، به صورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
رئیسجمهور در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و رهنمودها و حمایتهای ایشان، تأکید کرد: قول دولت، خدمت به مردم با تمام وجود است و با همه توان برای عزت، سربلندی و پیشرفت کشور تلاش خواهیم کرد.
دکتر پزشکیان همچنین از تلاشهای مجموعه مدیران استانی، به ویژه استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران قدردانی کرد و اجرای این حجم از پروژهها در شرایط پیچیده و دشوار کشور و با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان را اقدامی ارزشمند دانست.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست، اظهار داشت: تمام تلاش ما در دو سال گذشته، حفظ اتحاد و انسجام در کشور بوده است.
رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، تصریح کرد: ما از جنگ استقبال نمیکنیم، اما در برابر هر متجاوزی با قدرت خواهیم ایستاد و هیچ قدرتی نمیتواند ملتی را که با تمام توان و اراده ایستاده است، به تسلیم وادار کند.
دکتر پزشکیان افزود: با وجود اقدامات صورتگرفته در حوزه دیپلماسی و با همراهی مردم، تلاش مدیران و دولتمردان و مجاهدت فرماندهان نیروهای مسلح، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهیم کرد؛ همانگونه که پیش از این نیز بارها نشان دادهایم.
بهرهبرداری از ۳ هزار و ۸۰۰ طرح شهری و روستایی مازندران
استاندار مازندران گفت: از مجموع طرحهای افتتاح شده در کشور ۳ هزار و ۸۰۰ طرح شهرداریها و دهیاریها مربوط به استان مازندران بود. برای احرای این طرحها در استان ۶۴ همت اعتبار در نظر گرفته شد.
یونسی افزود: برای حل مشکل زباله انجیل سی بابل، قرار شد زمین مورد نیاز در اختیار استان قرار گیرد تا با تامین ۲ همت اعتبار این طرح اجرا شود.
دادبود معاون عمرانی استانداری مازندران هم گفت: امروز ۳ طرح عمده مدیریت پسماند در شهرهای قائم شهر، نور و تنکابن به بهره برداری رسید.
در این مراسم همچنین با حضور رئیسجمهور، از خانواده شهید آتشنشان فرحبخش از جزیره ابوموسی، از شهدای جنگ رمضان، تجلیل و تکریم شد.
همچنین از آقایان عباس و حیدر فلاح، پدر و پسر آتشنشان مازندرانی (بهشهری) که با اقدام فداکارانه خود، جان یک کودک را که به داخل چاه سقوط کرده بود نجات داده بودند، تقدیر به عمل آمد.
فقیه و گزارشی در این زمینه: