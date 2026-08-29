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به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج اصناف، جمعی از اصناف و بازاریان شهرستان مهریز با حضور در دفتر امام جمعه مهریز با حجتالاسلام محیالدینی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج اصناف، جمعی از اصناف و بازاریان شهرستان مهریز با حضور در دفتر امام جمعه مهریز با حجتالاسلام محیالدینی دیدار و گفتوگو کردند.در این دیدار، بر نقش مهم اصناف و بازاریان در تقویت اقتصاد شهرستان مهریز، حمایت از تولید و اشتغال، رعایت حقوق مصرفکنندگان و خدمترسانی شایسته به مردم تأکید شد.همچنین حاضران با اشاره به جایگاه اصناف در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی، بر ضرورت همدلی و همکاری میان بازاریان، مسئولان و دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و کمک به رونق کسبوکارها تأکید کردند.
امام جمعه مهریز نیز در این دیدار با گرامیداشت هفته بسیج اصناف، نقش بازاریان و اصناف را در پیشبرد امور اقتصادی و اجتماعی شهرستان مهم دانست و بر پایبندی به انصاف، اخلاق حرفهای، رعایت حقوق مردم و همراهی با برنامههای خدمترسانی و توسعه شهرستان تأکید کرد.در پایان این دیدار، حاضران درباره مسائل و دغدغههای صنفی و راهکارهای تقویت همکاری و تعامل میان اصناف و مسئولان به تبادل نظر پرداختند.