همزمان با سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص)، آبادان و خرمشهر غرق در شور و شادی شده و مردم این دو شهر با برگزاری آیین‌های مختلف، این مناسبت فرخنده را گرامی می‌دارند.

حال و هوای آبادان و خرمشهر در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)

حال و هوای آبادان و خرمشهر در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص)، کوچه‌ها و خیابان‌های آبادان و خرمشهر چراغانی شده و فضای شهرها رنگ و بوی جشن و سرور به خود گرفته است.

مغازه‌ها نیز با عرضه انواع شیرینی و شکلات، حال و هوای عیدانه پیدا کرده‌اند و مردم برای برگزاری جشن‌های خانوادگی و مذهبی، خرید و سفارش شیرینی را افزایش داده‌اند.

یکی از شیرینی‌فروشان آبادان با اشاره به استقبال مردم از خرید شیرینی در روزهای اخیر گفت: در کنار مناسبت‌های خانوادگی و جشن‌های مختلف، همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) نیز استقبال مردم از خرید شیرینی و شکلات مطلوب بوده است

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص)، مهربانی و صداقت را از مهم‌ترین آموزه‌های سیره نبوی عنوان کردند.

میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص)، پیام‌آور رحمت و مهربانی، فرصتی برای شادی مردم و یادآوری آموزه‌های اخلاقی و انسانی آن حضرت است.