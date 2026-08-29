پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: موقوفات خراسان رضوی به مراکز مولد و اشتغالزا تبدیل شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجتالاسلام والمسلمین محمد احمدزاده در این نشست با اشاره به شعار وقف؛ میراث ماندگار، آینده پایدار گفت: هدف سازمان اوقاف، فراتر از حفظ ملک است و تلاش میشود تا این سرمایهها در مسیر نیت واقف و خدمت به مردم به بهرهوری برسند.
وی با ارائه گزارشی از دستاوردهای سال گذشته، افزود: در حوزه کشاورزی و دامپروری، حدود ۶ هزار تن محصولات زراعی و ۲۱ هزار تن محصولات لبنی و پروتئینی تولید شده که این امر منجر به ایجاد اشتغال برای ۱۲۰ هزار نفر شده است. همچنین در راستای صیانت از اموال وقفی، بیش از ۴۳ هزار رقبه موقوفه بهروزرسانی و برای ۷۴۵ مورد سند مالکیت صادر شده است.
حجتالاسلام جمال ایزدی معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف خراسان رضوی هم در این نشست گفت: در سال گذشته حدود ۶۴۵ میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان در عرصههای درمانی، آموزشی و معیشتی هزینه شده است. همچنین از طریق این منابع، زمینه آزادی ۴۴ زندانی جرائم غیرعمد فراهم و از بیش از ۱۱۰ ازدواج حمایت شده است.
معاون بهرهوری اقتصادی ادارهکل اوقاف هم گفت: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده و ۶۰ مگاوات دیگر در دست اجراست.
سعید رضایی افزود: طرح کشت و صنعت مشارکتی» در شهرستان داورزن به عنوان نخستین تجربه کشوری در تجمیع اراضی موقوفات و بخش خصوصی اجرا شد.