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همزمان با ششمین روز از هفته دولت ۶۹۲ طرح عمرانی شهری و روستایی استان زنجان در نشست وبیناری استانداران، شهرداران و دهیاران کشور با حضور رئیسجمهور و وزیر کشور، به طور همزمان با سایر طرحهای کشور با اعتباری بیش از پنج هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در استان زنجان نیز ۳۸۱ طرح عمرانی شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۵ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
از این تعداد، ۷۰ طرح در سطح شهرهای استان در حوزههایی از جمله بهسازی معابر، توسعه فضاهای شهری، ایجاد و توسعه تأسیسات و تجهیزات شهری، توسعه تجهیزات عمرانی شهرداریها و حملونقل عمومی به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
همچنین ۳۱۱ طرح در سطح دهیاریها و مناطق روستایی استان در بخشهای مختلف عمرانی، زیرساختی، بهسازی و توسعه خدمات عمومی اجرا شده که بخش عمده این طرحها در شهرستانهای زنجان، طارم، ابهر و خدابنده به بهرهبرداری رسید.
استاندار زنجان در این مراسم در جمع شماری از شهرداران و دهیاران استان با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای اجرای طرحهای عمرانی و ارائه خدمات به مردم، گفت: حمایت دولت از شهرداریها و دهیاریها و تقویت منابع و ظرفیتهای مدیریت محلی، آثار مستقیم و مؤثری در روند عمران و آبادانی مناطق مختلف استان خواهد داشت.
وی افزود: استمرار این حمایتها زمینه شتاب بیشتر در اجرای طرحهای نیمهتمام و آغاز پروژههای اولویتدار جدید را فراهم خواهد کرد.
صادقی با تأکید بر رویکرد دولت در حمایت از مدیریتهای محلی و خدمترسانی به مردم گفت: دولت در کنار مردم است و تقویت مدیریت شهری و روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق مختلف دارد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب و حمایت ویژه ایشان از دولت و تأکیدشان بر پرهیز از شکافسازی گفت: اعتماد رهبر معظم انقلاب به دولت، سرمایه اجتماعی بزرگی برای کشور است و در شرایط کنونی باید با هوشیاری از هرگونه اختلافافکنی و ایجاد شکاف در جامعه پرهیز کنیم.
صادقی با اشاره به نقش مهم این مجموعهها در رضایتمندی شهروندان از دولت،افزود: مجموعه بزرگ شهرداریها و دهیاریها نقش مهمی در رضایتمندی شهروندان از دولت دارند و در شرایط ناترازیهای موجود، فعالیت در این حوزهها واقعاً سخت و شایسته قدردانی است.
وی افزود: همه تلاش این بوده است که حمایتهای لازم از شهرداریها و دهیاریها انجام شود و امیدواریم از این شرایط عبور کنیم.
استاندار زنجان با بیان اینکه کشور ظرفیتهای زیادی برای عبور از شرایط دشوار دارد، گفت: ایران در طول تاریخ و در همه جنگهایی که پشت سر گذاشته، این قابلیت را داشته که سختترین شرایط را به رشد، تعالی و برکشیدن کشور تبدیل کند.
صادقی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وارد یک جنگ تمامعیار اقتصادی شدهایم، اما کشور به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است و همه مسیرها برای توسعه دادوستد، صادرات و واردات فعال شده است.
وی ادامه داد: ظرفیت دریای خزر نیز در این زمینه رو به افزایش است و باید از فرصتهای موجود برای توسعه تعاملات اقتصادی استفاده کنیم.
استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی کشور گفت: ذخیره دانایی مدیران ما به مراتب فراتر از پیچیدگی مشکلات است و سرمایه مهم ما همین نیروی انسانی است.
صادقی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه افزود: تمرکز دشمن بر گسلها و شکافهاست و هر شکافسازی میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ بنابراین باید با هوشیاری از اختلافافکنی و ایجاد شکاف در جامعه پرهیز کنیم.
وی گفت: پیام رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر انسجام و حمایت از دولت، سرمایه اجتماعی فوقالعادهای برای کشور است و باید قدر این سرمایه را بدانیم.
استاندار زنجان با اشاره به جریانهای اختلافافکن گفت: آنانی که به شیپور اختلاف میدمند، امیدواریم خداوند آنها را هدایت کند و از این مسیر بیرون بیایند؛ چراکه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی نیاز داریم.
صادقی با بیان اینکه مردم ایران شایسته زندگی بهتر هستند، گفت: اینکه مردم در شرایط کنونی فشار زیادی به دولت وارد نمیکنند، این نشانه انسجام ملی است؛ باید برای امیدآفرینی و افزایش تابآوری جامعه تلاش کنیم.
صادقی با اشاره به تلاش دشمن برای القای بیثمر بودن دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و نداشتن آینده، گفت: تلاش دشمن این است که القا کند نظام جمهوری اسلامی در ۴۸ سال گذشته ثمرهای نداشته و آیندهای نیز ندارد؛ در حالی که اگر شاخصهای مختلف توسعه را مقایسه کنیم، نظام جمهوری اسلامی خدمات و برکات قابل توجهی داشته است.
وی گفت: امروز باید با تکیه بر ظرفیتهای کشور، ذخیره دانایی و توانمندی نیروی انسانی، حفظ انسجام ملی و افزایش تابآوری، از شرایط دشوار عبور کنیم و اجازه ندهیم شکافسازی و اختلافافکنی، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.