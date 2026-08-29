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سوئیت سمفونی جان جهان ها، در تالار وحدت به رهبری همایون رحیمیان به روی صحنه رفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تالار وحدت در شب میلاد پیامبر اعظم (ص) میزبان آیین «روایت رحمت» بود؛ رویدادی که با محوریت هنر و پژوهش، بر ابعاد وجودی پیامبر مهربانی تأکید داشت. در این مراسم، سوئیت سمفونی «جانِجهانها» به رهبری همایون رحیمیان به روی صحنه رفت تا در کنار بیانات مسئولان و پژوهشگران، جلوهای از پیوند هنر و معنویت را به نمایش بگذارد.
تأکید بر تبیین شخصیت پیامبر (ص) در پیام آیتالله سبحانی
این مراسم با پخش پیام تصویری آیتالله جعفر سبحانی، مرجع عالیقدر تقلید آغاز شد. ایشان در این پیام با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیت حضرت محمد (ص) به جهان، تصریح کردند: «باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای هنری اعم از فیلم، موسیقی و پژوهشهای علمی، این شخصیت عظیمالشأن را معرفی کرد و ضروری است که از هنرمندان و پژوهشگرانی که در این مسیر گام برمیدارند، قدردانی شود.»
مجید مجیدی: پیامبر در میان امت خود مظلوم است
مجید مجیدی، کارگردان فیلم ماندگار «محمد رسولالله (ص)»، سخنران دیگر این مراسم بود. وی با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب پیرامون ساخت اثری درباره پیامبر اسلام گفت: «نکتهسنجی و اطلاع دقیق رهبر انقلاب در آن دوران من را حیرتزده کرد. ایشان با اشاره به اینکه درباره سایر پیامبران آثار متعددی ساخته شده اما جای خالی یک اثر فاخر درباره پیامبر اسلام حس میشود، بر لزوم تحقیق و ساخت فیلم تأکید کردند.»
این کارگردان سینما افزود: «حاصل دو سال تحقیق من در کشورهای مختلف نشان داد که پیامبر (ص) نزد امت خود مظلوم است. جهان امروز درگیر درندهخویی و جنایات است، در حالی که ۱۴۰۰ سال پیش، پیامبر (ص) آموزههایی از اخلاق و کرامت انسانی را به جهان عرضه کرد که اگر امروز در دنیا بازگو شود، منافع دشمنان را به خطر میاندازد.» مجیدی ابراز امیدواری کرد که در آینده آثار بیشتری با محوریت زندگی پیامبر اسلام تولید شود.
تأکید وزیر امور خارجه بر وحدت جهان اسلام
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با حضور در این مراسم ضمن قدردانی از هنرمندان، یاد و خاطره شهدای مقاومت و فرماندهان شهید را گرامی داشت و گفت: «شعر “نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت…” بهترین توصیف برای جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) است.»
عراقچی با تأکید بر اینکه وحدت جهان اسلام سرلوحه سیاست خارجی ایران است، افزود: «وحدت به معنای یکرنگی و یکسانسازی نیست؛ بلکه به معنای کنار گذاشتن اختلافات برای قدرتافزایی جهان اسلام است. مردم ایران با مقاومت در برابر بزرگترین ارتشها، درسی بزرگ به جهان اسلام دادند. هنر، زبان رسای انتقال مظلومیت و عزت مردم ایران است و من دست هنرمندانی که این پیام را مخابره میکنند، میبوسم.»
تجلیل از مفاخر علمی و هنری
در بخش پایانی این مراسم، با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، از تلاشهای برجسته چهرههای ماندگار تجلیل شد. اسامی تقدیرشدگان به شرح زیر است:
آیتالله سید جعفر سبحانی، استاد غلامحسین زرگرینژاد، مجید مجیدی، سید علی موسوی گرمارودی، علیرضا افتخاری، میثاق امیرفجر، محمدباقر آقامیری و یادبودِ زندهیاد حاج قربان سلیمانی (بخشی).
این رویداد با اجرای باشکوه ارکستر سمفونیک ملی ایران با عنوان «جانِجهانها» به رهبری همایون رحیمیان به کار خود پایان داد.