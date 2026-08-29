ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حمله هوایی به بیمارستان شهدا الاقصی واقع در مرکز غزه، یکی از فرماندهان القسام هدف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شهاب نیوز، منابع در بیمارستان شهدای الاقصی لحظاتی بعد از حمله هوایی به این بیمارستان، از هدف قرار گرفتن انبار دارو در پشت بخش زایمان این بیمارستان خبر دادند.

مدیر بیمارستان شهدای الاقصی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت که از جامعه جهانی درخواست می‌کنیم برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه، وارد عمل شود.

همزمان ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد در جریان حمله هوایی به منطقه «دیر البلح» واقع در مرکز غزه، یکی از فرماندهان القسام ترور شد.