مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد همزمان با فرارسیدن هفته وقف، ضمن تبیین جایگاه این نهاد به‌عنوان سومین دستگاه موقوفه‌دار کشور، بر ضرورت بازخوانی و احیای سنت حسنه وقف در حوزه‌های تخصصی توانبخشی، امداد و نجات و امور عام‌المنفعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد عشقی با اشاره به اهمیت تاریخی و دینی وقف در جامعه اسلامی، اظهار کرد: وقف یکی از پایدارترین و ماندگارترین اشکال خدمت به خلق است که می‌تواند دهه‌ها پس از حیات واقف گره‌گشای مشکلات جامعه باشد. جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان یک نهاد عام‌المنفعه، همواره بستری مطمئن برای امانتداری نیات خیرخواهانه مردم بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد با بیان اینکه باید برای رشد تصاعدی موقوفات، اعتماد مردم را بیش از پیش تقویت کرد، افزود: شفاف‌سازی در اجرای دقیق نیات واقفین و مستندسازی هزینه‌کرد‌ها کلید اصلی جلب اعتماد عمومی است. در همین راستا، حضور نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر، تضمین‌کننده شرعی و قانونی برای اطمینان خاطر خیرین است تا بدانند اموال وقفی آنها دقیقاً در مسیر صحیح و مطابق با نیتشان صرف می‌شود.

عشقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات تخصصی توانبخشی این جمعیت در استان یزد، تصریح کرد: مراکز توانبخشی هلال‌احمر یزد به عنوان یکی از قطب‌های مهم ارائه خدمات ارتوپدی فنی، ساخت پروتز، ارتز و فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی ملجأ بسیاری از معلولین و بیماران حرکتی است. با توجه به هزینه‌های سنگین تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه مصرفی در این حوزه، وقف در بخش توانبخشی می‌تواند تأثیرات اجتماعیِ ملموسی داشته باشد.

وی افزود: خیران می‌توانند با وقف‌های هدفمند در این حوزه، به تأمین دستگاه‌های پیشرفته کمک‌حرکتی، به‌روزرسانی تجهیزات کلینیک‌های توانبخشی و کاهش هزینه‌های درمانی برای نیازمندان کمک کنند. تصور کنید وقف یک خیر، شرایطی را فراهم کند که فردی کم‌برخوردار بتواند دوباره روی پا‌های خود بایستد و به استقلال فردی برسد؛ این بالاترین مصداق صدقه جاریه است.

عشقی با تأکید بر اینکه وقف تنها محدود به املاک و مستغلات نیست، تصریح کرد: امروز نیاز‌های جامعه تغییر کرده است و خیرین می‌توانند با مشاوره کارشناسان ما، نیات خود را به سمت نیاز‌های حیاتی هدایت کنند. وقف در حوزه‌هایی نظیر مرکز توانبخشی، بانک امانات و تجهیزات پزشکی، تجهیز و احداث پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، تجهیزات تخصصی نجات و همچنین حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند و ... از جمله اموری است که می‌تواند تأثیرات اجتماعی شگرفی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رسانه‌های جمعی خواست تا با شناساندن فلسفه وجودی وقف در هلال‌احمر، به ترویج این فرهنگ کمک کنند.

عشقی گفت: بسیاری از مردم از ظرفیت‌های قانونی و شرعی وقف برای هلال‌احمر بی‌اطلاع هستند. رسانه‌ها باید این حقیقت را تبیین کنند که هلال‌احمر به‌عنوان واسطه‌ای امین، توانِ توانمندان را به نیازِ نیازمندان پیوند می‌دهد و هر وقفِ کوچک در این مجموعه، می‌تواند نجات‌بخش جان انسانی در حوادث جاده‌ای یا مرهمی بر آلام یک خانواده محروم باشد.

مدیرعامل هلال‌احمر یزد در پایان خاطرنشان کرد: این نهاد آمادگی کامل دارد تا با مشاوره تخصصی خیرین و واقفان نیک‌اندیش را برای ثبت موقوفات در جهت کاهش آلام بشری راهنمایی کند. امیدواریم در هفته وقف، شاهد جوشش دوباره این سنت حسنه در مسیر نجات جان انسان‌ها و توسعه زیرساخت‌های توانبخشی و امدادی در استان یزد باشیم.