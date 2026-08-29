به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بدمینتون ایران در رقابت‌های تیمی آسیای میانه، در دو دیدار مقابل تاجیکستان و قرقیزستان به میدان رفت که در هر دو مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت.

نمایندگان ایران در این دو دیدار بدون واگذاری امتیاز تیمی، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند و با کسب این دو پیروزی، روند موفقیت‌آمیز خود را در رقابت‌های قهرمانی منطقه آسیای میانه ادامه دادند.

رقابت‌های قهرمانی منطقه آسیای میانه با حضور تیم‌های ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و مغولستان به میزبانی تاجیکستان در شهر خجند در حال برگزاری است.