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تیم بدمینتون کشورمان در سومین روز رقابتهای قهرمانی آسیای میانه در تاجیکستان، موفق به ثبت ۲ پیروزی مقابل تیمهای تاجیکستان و قرقیزستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بدمینتون ایران در رقابتهای تیمی آسیای میانه، در دو دیدار مقابل تاجیکستان و قرقیزستان به میدان رفت که در هر دو مسابقه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت.
نمایندگان ایران در این دو دیدار بدون واگذاری امتیاز تیمی، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند و با کسب این دو پیروزی، روند موفقیتآمیز خود را در رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه ادامه دادند.
رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه با حضور تیمهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و مغولستان به میزبانی تاجیکستان در شهر خجند در حال برگزاری است.