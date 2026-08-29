پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال سپری کردن مقطعی تاریخساز هستیم و کشور تا اینجا شرایط را به خوبی مدیریت کرده و امیدواریم بتوانیم در ادامه نیز دستاوردهای میدان را تثبیت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی در نشست شورای مجتمع آموزش عالی گناباد با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی افزود: تابآوری مردم فقط با اداره خوب بحرانها به دست نمیآید. در دوره بحران مردم منسجمتر میشوند و از برخی کاستیها چشمپوشی میکنند، اما پس از عبور از بحران، مطالبات و انتظارات افزایش پیدا میکند. اگر به این مطالبات پاسخ مناسبی داده نشود ممکن است زمینه اختلاف و نارضایتی شکل بگیرد. از این رو برای افزایش تابآوری جامعه به سرمایه اجتماعی نیاز داریم و توسعه و رفاه عمومی یکی از مؤلفههای مهم آن است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مردم ایران با برخورداری از تمدنی دیرینه و ظرفیت انسانی بالا به شرایط موجود قانع نیستند. با این حال در حوزه نیروی انسانی متخصص همچنان از یک مزیت مهم برخورداریم و بخشی از این ظرفیت نتیجه توسعه آموزش عالی پس از انقلاب اسلامی و ایجاد مراکز علمی در نقاط مختلف کشور است.
سیمایی صراف با بیان اینکه توسعه علمی بدون نشاط علمی محقق نمیشود گفت: نشاط علمی فقط به کلاس درس محدود نیست. فضای آموزشی مناسب، استادان برجسته، خوابگاه مطلوب، فرصتهای مطالعاتی و سایر امکانات علمی و رفاهی در کنار یکدیگر زمینه پیشرفت را فراهم میکنند. حاصل این مجموعه نیز افزایش سرمایه اجتماعی کشور است. نیروی انسانی متخصص ایران مزیتی است که ما به آن افتخار میکنیم و بسیاری از کشورها همچنان در آرزوی برخورداری از چنین ظرفیتی هستند.
وی هشدار داد: اگر آموزش عالی به تولید مدرک بدون تأمین این زیرساختها محدود شود، این مزیت نسبی را از دست خواهیم داد. از مدیران دانشگاهها انتظار دارم در آستانه سال تحصیلی برای جبران کمبودهای دانشجویان تلاش کنند و ظرفیتهای موجود را با خلاقیت و نوآوری شکوفا کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۴۰ شرکت در مرکز رشد این شهرستان گفت: وجود این تعداد شرکت در گناباد افتخارآمیز است و نشان میدهد چه میزان نیروی مستعد در این منطقه وجود دارد که میتواند علم را به ثروت تبدیل کند. ما در تولید علم هم باید به دنبال حل مسئله باشیم و هم بتوانیم از علم ثروت تولید کنیم.
سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت شناسایی استعدادها در سراسر کشور افزود: بسیاری از بهترین استعدادهای ما از مناطق کمتر برخوردار برخاستهاند. امسال نیز تعدادی از دانشآموزانی که در المپیاد هوش مصنوعی موفق به کسب رتبه شدند از استان خراسان بودند. این نمونهها نشان میدهد استعداد به جغرافیا و برخورداری اقتصادی محدود نیست.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با تأکید بر اعتماد به توان داخلی گفت: خودمان را دستکم نگیریم. زمانی تصور میشد فاصله ایران با قدرتهایی مانند آمریکا آنقدر زیاد است که امکان ایستادگی وجود ندارد، اما در میدان نشان دادیم که چنین تصوری درست نیست. نباید گرفتار خودکمبینی شویم. باید با اعتماد به نفس و باور به ظرفیتهای کشور حرکت کنیم.