به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شش ماه پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حالا حتی رسانه‌های غربی از ناکامی‌های میدانی و بن‌بست راهبردی واشنگتن می‌نویسند؛ در شرایطی که فشار‌های اقتصادی به‌عنوان جایگزین جنگ نظامی تشدید شده، آنچه معادلات را تغییر داده، نه صرفاً قدرت نظامی، بلکه انسجام و اتحاد ملی است؛ ظرفیتی که از تنگه هرمز تا سفره‌های مردم، به‌عنوان پشتوانه عبور از فشار‌ها و خنثی‌سازی سناریو‌های دشمن خودنمایی می‌کند.