به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،حسن ابارشی، فرماندار شهرستان جغتای گفت: این چهار طرح در حوز‌های عمرانی و خدماتی درشهر‌های جغتای و ریواده عبدل اباد و روستا‌های بخش هلالی شهرستان جغتای افتتاح شد.

این طرح ها شامل خرید ماشین آلات و ساخت مخزن آب برای فضای سبز و ایجاد کارگاه موزائیک وقطعات بتی شهرداری جغتای با ۶۱ میلیارد تومان هزینه، خرید ماشین الات شهرداری ریواده عبدل اباد و بهسازی و آسفالت معابر این شهر با ۲۸ میلیارد تومان هزینه، بهسازی معابر در روستای ایستگاه سنخواست به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع با ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان هزینه و افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای ایستگاه آزادوار شامل ساختمان،خرید تجهیزات و امبولانس با مبلغ ۴۵ میلیارد تومان هزینه است.