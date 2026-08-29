همزمان با هفته دولت
افتتاح ۴ طرح با بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان هزینه در شهرستان جغتای
همزمان با هفته دولت، ۴ طرح با ۱۳۷ و نیم میلیارد تومان هزینه در شهرستان جغتای به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،حسن ابارشی، فرماندار شهرستان جغتای گفت: این چهار طرح در حوزهای عمرانی و خدماتی درشهرهای جغتای و ریواده عبدل اباد و روستاهای بخش هلالی شهرستان جغتای افتتاح شد.
این طرح ها شامل خرید ماشین آلات و ساخت مخزن آب برای فضای سبز و ایجاد کارگاه موزائیک وقطعات بتی شهرداری جغتای با ۶۱ میلیارد تومان هزینه، خرید ماشین الات شهرداری ریواده عبدل اباد و بهسازی و آسفالت معابر این شهر با ۲۸ میلیارد تومان هزینه، بهسازی معابر در روستای ایستگاه سنخواست به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع با ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان هزینه و افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای ایستگاه آزادوار شامل ساختمان،خرید تجهیزات و امبولانس با مبلغ ۴۵ میلیارد تومان هزینه است.
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