وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسب سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص)، گفت: امروز که بخش‌هایی از جهان با جنگ و رنج انسان‌های بی‌گناه مواجه است، بازنمایی سیره نبوی می‌تواند پاسخ به نیازی جدی در جهان معاصر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سیدعباس صالحی به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسب یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) به شرح زیر است:

نام مبارک حضرت محمد مصطفی (ص)، در تاریخ و تمدن اسلامی، همواره فراتر از مرز‌های جغرافیا، زبان و قومیت، مایه پیوند دل‌ها و ملت‌ها بوده است. مسلمانان در گستره‌ای وسیع از فرهنگ‌ها و سرزمین‌ها، در پرتو پیام و سیره آن حضرت، میراثی مشترک از ایمان، اخلاق، دانایی، عدالت و کرامت انسانی پدید آورده‌اند؛ میراثی که قرن‌ها در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن اسلامی نقش‌آفرین بوده و همچنان در جان و اندیشه جوامع مسلمان زنده و الهام‌بخش است.

هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص)، فرصتی کم‌نظیر برای تأمل دوباره در این میراث مشترک و ظرفیت‌های نهفته در آن است. در جهانی که فاصله‌ها و اختلاف‌ها گاه بر مشترکات انسانی سایه می‌افکند، یاد و ارادت به محضر رسول اکرم (ص) می‌تواند بار دیگر ملت‌های مسلمان را به سرچشمه‌ای بازگرداند که در آن، رحمت، اخلاق، عدالت و حرمت انسان، ارکان اصلی زیست فردی و اجتماعی‌اند.

امروز که بخش‌هایی از جهان با جنگ، خشونت، افراط‌گرایی، بی‌عدالتی و رنج انسان‌های بی‌گناه مواجه است، بازشناسی و بازنمایی سیره نبوی تنها ادای احترام به یک میراث تاریخی نیست، بلکه پاسخ به نیازی جدی در جهان معاصر است. پیامبر اسلام (ص)، پیام‌آور رحمت برای جهانیان بود و بازخوانی این حقیقت می‌تواند سهمی مؤثر در تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، همزیستی و احترام متقابل میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها داشته باشد.

در این مسیر، نهاد‌های فرهنگی کشور‌های اسلامی مسئولیتی مهم و مشترک بر عهده دارند. فرهنگ و هنر از معدود زبان‌هایی هستند که می‌توانند مفاهیم بلند دینی و انسانی را از مرز‌های رسمی عبور دهند و با نسل‌های تازه سخن بگویند. شایسته است این مناسبت تاریخی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی میان کشور‌های اسلامی، تبادل تجربه‌ها و آثار فرهنگی و هنری و شکل‌گیری برنامه‌ها و ابتکارات مشترکی باشد که سیمای حقیقی اسلام و پیام انسانی و تمدنی رسول اکرم (ص) را به جهانیان معرفی کند.

اینجانب فرارسیدن هزار و پانصدمین سال میلاد خجسته حضرت ختمی‌مرتبت، محمد مصطفی (ص)، را به همتایان ارجمند خود، وزرای محترم فرهنگ کشور‌های اسلامی، جامعه فرهنگ و هنر و عموم مسلمانان جهان صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

امیدوارم این مناسبت مبارک، افزون بر تجدید پیوند معنوی مسلمانان با سیره پیامبر رحمت (ص)، سرآغاز فصل تازه‌ای از تفاهم، تعامل و همکاری‌های فرهنگی در جهان اسلام باشد و ظرفیت‌های گسترده فرهنگی کشور‌های مسلمان، بیش از پیش در خدمت صلح، عدالت، اخلاق و کرامت انسان قرار گیرد.