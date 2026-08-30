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رقابتهای پدل بورد انتخابی تیمهای استان برای حضور در رقابتهای کشوری به میزبانی شهرستان لنجان و با معرفی افراد برتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پدل بورد ورزشی تفریحی و البته جذاب و دیدنی است که با ایستادن برروی یک تخته همراه با پارو زدن در آب اجرا میشود.
این رشته ورزشی که زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت میکند ورزشی آبی با علاقمندان خاص است که حالا رقابتهای آن در قالب نخستین المپیاد ورزشهای آبی ساحلی برای انتخاب برترینها و حضورشان در مسابقات کشوری به میزبانی شهرستان لنجان و دریاچه زیبای زرین شهر برگزار شد.
در این رقابتهای یک روزه که در ۲ بخش آقایان و بانوان برگزار شد، بیش از ۱۰۰ نفر از ورزشکاران این رشته حضور داشتند و در پایان افراد برتر به اردوهای انتخابی تیم استان جهت حضور در مسابقات کشوری دعوت خواهند شد.