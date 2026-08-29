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همه واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان دارای سند مالکیت شدند و قانون حدنگار در این حوزه بهطور کامل اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان اصفهان با اشاره به پیگیریهای جدی دو سال گذشته در زمینه صدور اسناد مالکیت واحدهای صنعتی، گفت: به جز یک مورد جدید، همه واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی استان دارای سند مالکیت شدند.
حجتالاسلام اسدالله جعفری، با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تشکیل مجتمعهای ویژه رسیدگی به پروندههای تجاری و بانکی، بر لزوم تسریع در تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت: با توجه به لزوم مبارزه قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی، تشکیل این مجتمعها با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم و اتخاذ سیاست کیفری بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه در برخی از شهرستانهای پرجمعیت استان، افزود: در این شهرستانها، شعب ویژه با حضور قضاتی که دارای دانش و تجربه کافی برای رسیدگی به دعاوی بانکی، تجاری، تولیدی و سرمایهگذاری هستند، تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای اجرای هرچه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان با جدیت تمام، پیگیر اجرای قوانین و حمایت از تولید و سرمایهگذاری قانونی خواهد بود.