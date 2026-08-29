تیم ملی والیبال بانوان ایران در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، مغلوب میزبان شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ امروز (هفتم شهریور) با دو دیدار در تیانجین پیگیری شد.

تیم ملی والیبال زنان ایران از ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه به مصاف چین، میزبانِ مسابقات رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۹ مغلوب حریف خود شدند تا فردا در آخرین دیدار برای کسب مقام سومی به مصاف ژاپن بروند.

آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در دیدار با چین بودند.

فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

داورانی از هنگ کنگ و تایلند قضاوت دیدار ایران و چین را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال زنان چین سه مدال قهرمانی المپیک ۱۹۸۴، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ در پرونده افتخارات خود دارد. این تیم همچنین سابقه حضور در ۱۶ دوره قهرمانی جهان را دارد که در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ به مقام قهرمانی دست یافته است. تیم چین در حال حاضر در رتبه هفتم رده بندی فدراسیون جهانی قرار دارد.

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال زنان قهرمانی آسیا، تیم ملی تایلند با شکست ژاپن به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

سامورایی‌ها در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ مغلوب حریف شدند تا به دیدار رده بندی راه یابند.

قهرمان این رقابت‌ها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را به دست می‌آورد و سه تیم برتر نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را دریافت خواهند کرد.

دیدار‌های رده‌بندی و نهایی این دوره از مسابقات فردا (یکشنبه هشتم شهریور) برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به مصاف ژاپن می‌رود، تیمی که در رتبه ششم جهان قرار دارد. دیدار نهایی نیز از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع می شود و تایلند و چین برای کسب تنها سهمیه المپیک به مصاف یکدیگر می‌روند.

طرح توسعه والیبال زنان ایران از سال ۱۴۰۳ با آرمان حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در سال ۲۰۲۶ و جذب لی دو هی، مربی کره جنوبی از سوی سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال آغاز شد و با سرمایه گذاری هدفمند در این بخش، رشد ارتقا رنگینک در تیم ملی کشورمان در رده بندی جهانی افزایش یافت.

تیم ملی والیبال زنان پس از کسب چند مدال و چند مقام رسمی از رده هشتادم جهان به رده چهلم رسید. کسب نکردن نتیجه دلخواه در بازی‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا موجب شد تا تقوی با چند تغییر در کادر فنی و برنامه ریزی، تیم ملی زنان ایران را با تمام قدرت به بازی‌های قهرمانی آسیا اعزام کند تا زنان والیبال کشورمان با درخشش در این رقابت ها، برای نخستین مرتبه در نیمه نهایی قهرمانی زنان آسیا حضور پیدا کنند و آرمان تعیین شده فدراسیون والیبال را محقق کنند.