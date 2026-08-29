سفیر ایران در راستای توسعه همکاری‌ها با ترکیه، پیشنهاد‌های ایجاد مرکز مشترک هوش مصنوعی، صندوق سرمایه‌گذاری، پارک علم و فناوری مطرح کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، سفیر ایران در ترکیه در راستای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، پیشنهاد‌های ایجاد مرکز مشترک هوش مصنوعی، صندوق سرمایه‌گذاری، پارک علم و فناوری، سکوی مشترک صادرات نرم‌افزار، مرکز مشترک کشاورزی هوشمند و آب و مرکز فناوری‌های صنعتی را مطرح کرد.

محمدحسن حبیب‌الله‌زاده، سفیر ایران در ترکیه در نهمین رویداد «فرصت فردا» در راستای توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور، پیشنهاد‌های ایجاد مرکز مشترک هوش مصنوعی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، پارک علم و فناوری مشترک، پلتفرم مشترک صادرات نرم‌افزار، مرکز مشترک کشاورزی هوشمند و آب و مرکز فناوری‌های صنعتی را مطرح کرد.

نهمین رویداد «فرصت فردا» با موضوع «تحلیل بازار‌های جهانی با ابزار‌های ITC با تمرکز بر بازار ترکیه» با حضور مدیران، فعالان اقتصادی و فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد و سفیر ایران در ترکیه به‌صورت آنلاین در آن حضور یافت.

حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی نیز به معرفی ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان در زمینه توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی پرداخت و با اشاره به آمادگی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برای همکاری در راستای تسهیل تجارت بین‌الملل شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.