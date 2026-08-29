۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب در استان اصفهان و سه پکیج فاضلاب در شهر‌های فریدونشهر، تودشک و نطنز فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: همچنین دو تصفیه‌خانه فاضلاب در شهر‌های چادگان و نطنز در حال احداث است.

ناصر اکبری در بیست‌وششمین نشست گروه کاری بهره‌وری استان اصفهان افزود: سالانه در حدود ۱۹۷ میلیون مترمکعب فاضلاب در استان تولید می‌شود که از این میزان، در حال حاضر زمینه تخصیص ۱۱۵ میلیون مترمکعب پساب در سال به بخش صنعت و فضای سبز فراهم شده است.

وی درباره قرارداد‌های واگذاری پساب نیز گفت: تاکنون ۵۴ قرارداد واگذاری پساب در استان منعقد شده که از این تعداد، ۳۲ قرارداد مربوط به فضای سبز با حجم ۶۰ میلیون مترمکعب و ۲۲ قرارداد مربوط به بخش صنعت با حجم ۵۵ میلیون مترمکعب در سال است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان همچنین بر استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش صنعت و فضای سبز تاکید کرد وافزود: در شرایطی که کشور با محدودیت جدی منابع آبی مواجه است، استفاده از پساب می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و تأمین نیاز آبی بخش‌هایی مانند صنعت و فضای سبز داشته باشد.

وی توسعه استفاده از آب‌های نامتعارف را یکی از راهکار‌های مؤثر برای حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب دانست و ادامه داد: پساب یک منبع آبی قابل اتکاست که با مدیریت صحیح و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از آن، می‌توان بخشی از نیاز آبی استان را تأمین کرد.

ناصر اکبری همچنین با اشاره به تکالیف و ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه واگذاری پساب گفت: بر اساس ابلاغیه الزامات بازتخصیص پساب به مصارف صنعتی و فضای سبز شهرداری‌ها، واگذاری پساب به صنایع و شهرداری‌هایی که ظرفیت و زیرساخت لازم برای استفاده از پساب را داشته باشند، در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی انجام می‌شود.

در بیست‌وششمین نشست گروه کاری بهره‌وری استان اصفهان که با محوریت توسعه شهر خودپایدار، استفاده از آب‌های نامتعارف در بخش صنعت و فضای سبز و معرفی پلتفرم وبینار با ظرفیت ۲ هزار کاربر، به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برگزار شد، نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، درباره راهکار‌های ارتقای بهره‌وری، استفاده از منابع آب نامتعارف، توسعه شهر‌های خودپایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری برای برگزاری رویداد‌ها و وبینار‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.