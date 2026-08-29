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روزه گرفتن (که ثواب روزهداری یک ساله را دارد)، زیارت از دور و نزدیک حضرت محمد (ص) و خوشحال کردن مومنان از توصیه شدهترین اعمال ۱۷ ربیعالاول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امشب شب میلاد پرخیر و برکت رسول مهربانیها و فرزند ارجمندشان امام صادق (ع) است. در مبارکی ۱۷ ربیعالاول همین بس که نعمت الهی بر بشر به اکمال خود رسید و آخرین پیامبر الهی از سوی خداوند مبعوث شد تا بشر راهنمایی مهربان در کنار خود داشته باشد.
شب ولادت حضرت خاتم انبیاء (ص) شب بسیار مبارکی است و نقل شده است که در چنین شبی یک سال پیش از هجرت، معراج آن حضرت واقع شد. بنا بر آنچه بین علمای امامیه مشهور است، ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) در مکه معظمه، در خانه خود آن حضرت، در روز جمعه هنگام طلوع فجر در عامالفیل در ایام سلطنت انوشیروان واقع شد، همچنین در این روز شریف در سال ۸۳ ولادت حضرت صادق (ع) اتفاق افتاد و باعث فزونی فضل و شرافت این روز شد.
برای فیض بردن بیشتر از فضیلتهای این روز شریف میتوانیم اعمال توصیه شده زیر را انجام دهیم.
اول: غسل.
دوم: روزه گرفتن که برای آن فضیلت بسیاری است و روایت شده است هرکه این روز را روزه بدارد، خدا ثواب روزه یک سال را برای او بنویسد و این روز، یکی از چهار روزی است که در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است.
سوم: «زیارت پیامبر اکرم (ص)» از نزدیک و «زیارت آن حضرت» از راه دور. در روایتى از آن حضرت آمده است: هر کس بعد از وفات من، قبرم را زیارت کند مانند کسى است که به هنگام حیاتم به سوى من هجرت کرده باشد، اگر نمىتوانید مرا از نزدیک زیارت کنید، از همان راه دور به سوى من سلام بفرستید.
چهارم: «زیارت امیرالمؤمنین (ع)» به همان زیارتی که حضرت صادق (ع) زیارت کرده و به محمّد بن مسلم تعلیم دادند و در «باب زیارات» آمده است.
پنجم: هنگامیکه روز بالا آمد، دو رکعت نماز بهجا آورد که در هر رکعت، پس از سوره «حَمد» «۱۰ مرتبه» سوره «قدر» و «۱۰ مرتبه» سوره «توحید» بخواند و بعد از سلام در مصلای خود بنشیند و این دعا را بخواند: «اللهم أنت حی لا تموت...، خدایا تو زندهای هستی که هرگز نمیری ... و این دعای مبسوطی است، چون سندش را منتهی به معصوم ندیدم، مراعات اختصار را مهمتر دیدم، هرکه خواهان است، به «زاد العماد» مراجعه کند.
ششم: دادن صدقه، احسان کردن و خوشحال کردن مؤمنان و به زیارت مشاهد مشرفه رفتن.
هفتم: تکریم، تعظیم و بزرگداشت این روز که مرحوم «سید بن طاووس»، در اقبال، در تکریم و تعظیم این روز به خاطر ولادت شخص اول عالم امکان و سرور همه ممکنات حضرت نبى اکرم (ص) سفارش بسیار کرده است. لازم است مسلمانان این روز را بزرگ بدارند و تصدق و خیرات و مؤمنان را مسرور کنند و به زیارت مشاهد مشرفه روند. سید در «اقبال» شرحی از لزوم بزرگداشت این روز ذکر کرده و فرموده است: من طایفهای از نصاری را یافتم که بزرگداشت فوقالعادهای از روز ولادت عیسی (ع) داشتند و تعجب کردم که مسلمانان روز ولادت پیامبرشان را که بزرگترین همه انبیاست و به این مرتبه از عظمت است، چگونه رضایت دهند که آن را بسیار بیمایهتر از بزرگداشت نصاری، نسبت به ولادت مسیح برگزار کنند.